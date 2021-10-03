Для животных зоосада «Приамурский» в Хабаровске собрали 8,5 тонн фруктов и овощей Фото: Правительство Хабаровского края

В зоосаде «Приамурский» завершилась ежегодная акция по сбору овощей и фруктов для питомцев. Сотни хабаровчан принесли урожай со своих огородов, который пойдет на корм для обитателей сада. Всего было собрано 8,5 тонн, что является рекордным количеством за семь лет проведения акции. Об этом сообщили в правительстве региона.

– У нас сегодня содержится 135 диких животных, и все они любят яблоки, в том числе и ранетки. Бурые медведи Балу, Маша и Дива обожают арбузы и дыни, пятнистые олени Смородинка и Иннокентий отдают предпочтение тыкве, моркови и яблокам, изюбры Тайга и Василек – сладкой свекле, а ондатра – кукурузе. Даже тиграм даем овощи, прячем в тыкву мясо, Бархат с Ригмой разрывают ее и подбрасывают, чтобы достать мясо. Так они больше двигаются, а это жизненно необходимо диким животным в замкнутых условиях проживания, – рассказала и.о. генерального директора зоосада Валентина Проценко.

По ее словам, немало горожан начали приносить гостинцы для животных еще до официального старта акции, который состоялся 5 сентября. Всем участникам акции выдавали бесплатный билет в зоосад.

Чтобы за зиму продукты не испортились, часть из них будет заморожена. остальное скормят животным до начала холодов.

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