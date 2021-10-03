«Мы рисуем мир и поем о дружбе»: В Хабаровском крае состоялся российско-китайский проект для детей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялся российско-китайский проект для детей «Мы рисуем мир и поем о дружбе». Он был посвящен 20-летию подписания договора о Добрососедстве между Россией и Китаем. Одним из мероприятий проекта стала выставка рисунков детей из обеих стран, сообщили в правительстве Хабаровского края.

На выставке были представлены работы детей из России и Китая. К слову, от ребятишек из соседнего государства было прислано 700 работ.

– Проект является очень важным с точки зрения укрепления дружеских и партнерских отношений с нашими соседями из Китайской Народной Республики. Мы рады, что каждый ребенок вне зависимости от места проживания может реализовывать свой потенциал, а такие инициативы позволяют детям общаться со сверстниками из других стран с помощью творчества, – рассказала генеральный директор Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края Виктория Доровская.

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