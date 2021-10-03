По «Меркурию» в Хабаровском крае отследили странную транспортировку мяса Фото: Александра ШОПЕНКО

Россельхознадзор Хабаровского края отследил странную транспортировку мяса через систему «Меркурий». Путь в 600 километров из Тополево до Советской Гавани 40 килограммов продукции преодолели за 9 минут.

Как стало известно, предприятие ООО «Радость» (село Тополево) в 06.10 по московскому времени отправило говядину и свинину в школу Советской Гавани. А в 6.19 мясо уже прибыло на место.

- Период времени между оформлением ветеринарных сертификатов и их гашением, которое производится по прибытии груза, составил всего 9 минут, – рассказала заместитель начальника Межрайонного отдела по Хабаровскому краю Татьяна Нос.

Теперь организации получили предупреждения от ведомства и должны устранить нарушения.

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