Педагог из Хабаровска Дмитрий Морозов вошел в пятерку призеров конкурса «Учитель года России - 2021» Фото: Правительство Хабаровского края

Педагог из Хабаровска Дмитрий Морозов прошел с успехом еще два испытания конкурса «Учитель года России - 2021» и вышел в финал. Он состоится 4 октября в Москве.

конкурентами Морозова стали Артем Барат из Москвы, Мария Голованова из Казани, Екатерина Костылева из Тюмени и Анастасия Шрамко из Ставрополя.

Завтра финалистам предстоит стать участниками пресс-конференции в Москве. Победитель будет объявлен 10 октября. Главный приз конкурса - Большой хрустальный пеликан и должность советника министра просвещения на общественных началах.

В прошлом году Дмитрий стал финалистом конкурса «Учитель года Хабаровского края - 2021», а также первым в номинации «Лучший учитель года» в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический звездопад».

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