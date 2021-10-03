Погода в Хабаровске 4 октября 2021: без существенных осадков
Фото: Евгения ГУСЕВА
4 октября в Хабаровске обойдется без существенных осадков. Днем ожидается до +13 градусов. Ночью от +4 до +6. Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.
На юге края кратковременные дожди. В светлое время суток ожидается от +11 до +13 градусов. Ночью - от +4 до +6. Скорость западного ветра составит до 12 метров в секунду.
В центральных районах возможны незначительные осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +7 до +15 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -4 до +5 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.
На севере региона прогнозируется небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра будет достигать 13 метров в секунду. Днем ожидается от +5 до +13 градусов. Ночью - от -5 до +7.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;