Погода в Хабаровске 4 октября 2021: без существенных осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

4 октября в Хабаровске обойдется без существенных осадков. Днем ожидается до +13 градусов. Ночью от +4 до +6. Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края кратковременные дожди. В светлое время суток ожидается от +11 до +13 градусов. Ночью - от +4 до +6. Скорость западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах возможны незначительные осадки. В течение дня столбики термометров покажут от +7 до +15 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -4 до +5 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.

На севере региона прогнозируется небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра будет достигать 13 метров в секунду. Днем ожидается от +5 до +13 градусов. Ночью - от -5 до +7.

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