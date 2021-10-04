В Хабаровске ковидом заболел 261 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 280 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 261, в Хабаровском районе - 19.

- Выздоровели 259 жителей края. 31 по-прежнему находится в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1598 коек для ковид-больных. Свободны 258.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 347 654 человека. Из них 323 898 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 84 857 случаев коронавируса:

78 797 человек выздоровели;

5252 находятся на лечении (1340 в стационаре, амбулаторно 3912);

Скончались 807 человек.

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