В Хабаровске ковидом заболел 261 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 280 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 261, в Хабаровском районе - 19.
- Выздоровели 259 жителей края. 31 по-прежнему находится в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1598 коек для ковид-больных. Свободны 258.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 347 654 человека. Из них 323 898 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 84 857 случаев коронавируса:
78 797 человек выздоровели;
5252 находятся на лечении (1340 в стационаре, амбулаторно 3912);
Скончались 807 человек.
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