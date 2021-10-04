В Хабаровске состоялся фестиваль «Рок над Амуром». Фото: ВКонтакте/Рок над Амуром

В Хабаровске состоялся фестиваль «Рок над Амуром». Тысячи хабаровчан пришли в арену «Ерофей», чтобы вживую услышать легенд русского рока: лидера «Смысловых Галлюцинаций» Сергея Бобунца, принцессу фолк-рока Пелагею и основателя «Наутилуса Помпилиуса» Вячеслава Бутусова.

Особым этот день стал и для трех местных групп: «Братство бобра», «Камни» и «Двадцать». Помимо возможности выступить перед огромной аудиторией на стадионе на одной сцене с кумирами, они приняли участие в конкурсе, который способен дать реактивный старт их карьере. Главный приз - возможность записать четыре трека под руководством известного саунд-продюсера Андрея Самсонова - получила группа «Двадцать».

Сразу после концерта парни отправились на студию для записи мини-альбома.

Судя по комментариям в социальных сетях, не только организаторы фестиваля, но и его гости рассчитывают, что проведение таких масштабных концертов станет ежегодной традицией.

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