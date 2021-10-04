Не дотушили или подожгли? Один и тот же дом дважды за сутки горел в Комсомольске Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Комсомольске-на-Амуре дважды за сутки горел один и тот же дом. Первый раз огонь вспыхнул вечером 2 октября. Горела крыша частного дома в микрорайоне «Новый Мир» и стоящие рядом деревянные постройки.

- Еще до прибытия пожарной охраны из здания была эвакуирована пожилая женщина, которая не может передвигаться самостоятельно. Она была осмотрена прибывшими на место вызова специалистами скорой медицинской помощи. В госпитализации пенсионерка не нуждается, в настоящий момент находится у родственников, - сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

Через два часа огонь полностью потушили, однако через несколько часов поступил еще один вызов по тому же адресу. На этот раз полыхали баня и гараж. Потушить огонь удалось к 11 утра.

Сейчас специалисты разбираются в причинах произошедшего.

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