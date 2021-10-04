Трех детей сбили в Хабаровске 3 октября Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске 3 октября были сбиты три пешехода: все пострадавшие - дети. Они получили травмы, но смогут проходить лечение дома, сообщили в ГИБДД города.

ДТП произошли вечером в воскресенье. Один восьмилетний ребенок пострадал на улице Дикопольцева, а второй на перекрестке улиц Гамарника-Павловича. У них были диагностированы ушибы.

Перелом ноги получил подросток 2008 года рождения, который попал под колеса иномарки около восьми часов вечера на улице Сигнальной.

Все водители были трезвы.

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