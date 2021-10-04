На Колыме лось погиб, запутавшись рогами в проводах Фото: Социальные сети

На Колыме лось погиб, запутавшись рогами в проводах. Все произошло в Тенькинском городском округе. Животное погибало на глазах у проезжающих мимо автомобилистов.

Две видеозаписи появились в сети: на одном видео лось, еще живой, пытается освободиться из проводов. На втором мертвое животное уже лежит на траве, а сверху на нем лежит столб с проводами.

Теперь в смерти лося будет разбираться природоохранная прокуратура.

- Природоохранной прокуратурой совместно с региональным министерством природных ресурсов инициированы проверочные мероприятия, в ходе которых предстоит установить степень ответственности виновных лиц, ответственных за содержание линейного объекта, а также размер ущерба животному миру, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

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