В Комсомольске создали сквер на месте пустыря Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске создали сквер на месте пустыря возле дома №19 по улице Молодогвардейской. Новое место отдыха горожан обустроили уличной мебелью и украсили арт-объектами, сообщили в правительстве региона.

В церемонии открытия нового сквера в Комсомольске-на-Амуре приняли участие министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин и глава города Александр Жорник. Для горожан устроили настоящий праздник с концертной и игровой программами для детей и взрослых.

- Общественное пространство украсили изготовленными из нержавеющей стали арт-объектами в виде животных, обитающих в лесах Дальнего Востока. Там также высадили клены, гортензии и сирени, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Всего в 2021 году в Комсомольске будут открыты шесть благоустроенных общественных территорий. Основные работы там уже завершены. Осталось сделать последние штрихи.

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