Закладчики обворовали магазин наркотиков в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае отправят под суд закладчиков наркотиков. Они обворовали поставщика запрещенных веществ, сообщили в ГУ МВД региона.
28-летний парень вместе со своей 25-летней подельницей устроился работать в интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков.
- Намерения распространять запрещенные вещества у них не было, они хотели бесплатно получить наркотики для личного потребления. Зная расположение тайников, обвиняемые нашли их и забрали свертки с веществом себе. Согласно экспертизе, обнаруженное является производным N-метилэфедрона массой 1,2 грамма, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Обоим преступникам предъявлено обвинение в хищении и незаконном приобретении запрещенных веществ. Дело передано в суд.
В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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