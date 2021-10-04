Жительница Хабаровска написала заявление в полицию за взлом странички в соцсети Фото: Маргарита КАЛИНКИНА

Хабаровчанка написала заявление в полицию за то, что взломали ее страничку в соцсети. Об этом сообщили в прокуратуре края.

По словам женщины, 30 мая она обнаружила, что неизвестный взломал ее аккаунт, заполнил его фейковой информацией и разместил сомнительное объявление.

- По результатам процессуальной проверки сотрудниками следственного отдела принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре такое решение полицейских не одобрили и потребовали завести дело по статье за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

Расследование дела контролирует прокуратура Железнодорожного района Хабаровска.

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