Жительница Хабаровска написала заявление в полицию за взлом странички в соцсети
Фото: Маргарита КАЛИНКИНА
Хабаровчанка написала заявление в полицию за то, что взломали ее страничку в соцсети. Об этом сообщили в прокуратуре края.
По словам женщины, 30 мая она обнаружила, что неизвестный взломал ее аккаунт, заполнил его фейковой информацией и разместил сомнительное объявление.
- По результатам процессуальной проверки сотрудниками следственного отдела принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре такое решение полицейских не одобрили и потребовали завести дело по статье за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.
Расследование дела контролирует прокуратура Железнодорожного района Хабаровска.
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