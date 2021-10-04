Хабаровчанин поджег себя из-за ссоры с любимой Фото: Тимур ХАНОВ

21-летний парень из Хабаровска устроил акт самосожжения из-за ссоры с любимой женщиной. Молодого человека нашли на улице, охваченного пламенем во дворе жилого дома.

О том, что во дворе дома горит человек, сообщил очевидец двум росгвардейцам, которых нашел неподалеку. Силовики прибыли на место, и им удалось потушить человека, его увезли в реанимацию.

По пути парень рассказал, что у него произошла ссора с возлюбленной, и он решил уйти из жизни. Сейчас молодой человек в больнице.

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