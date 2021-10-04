Пьяный тренер по дзюдо с Сахалина полез с кулаками на спортсменов Хабаровского края. Фото: скриншот с видео.

На первенстве ДФО по дзюдо, которое проходило в первые дни октября в якутском городе Нерюнгри, произошла весьма неприятная и спорная ситуация. В сети появилось видео, судя по которому пьяный тренер устроил драку с участниками первенства из Хабаровского края. Мужчина, изрядно принявший на грудь, вошел в гостиничный номер мальчиков и, по сообщениям очевидцев, сначала лег на кровать рядом с 15-летним спортсменом, а когда его попросили выйти - полез с кулаками на другого паренька. Ребята быстро записали конфликт на видео и слили в соцсети.

Один из очевидцев конфликтной ситуации поделился своей версией событий с сахалинским изданием sakh.com. По его словам, пьяный тренер в один из вечеров после соревнований сильно напился и стал гулять по гостинице, где жили спортсмены. Сначала мужчина зашел в комнату, где проживают девочки, а затем - к мальчикам. Пьяный тренер прилег в кровать к 15-летнему спортсмену и даже обнял его. Спавший мальчик такого не ожидал, испугался и вскочил с кровати. За ним проснулись и все остальные жители комнаты. Дети явно оказались не рады присутствию пьяного мужчины в их комнате и попытались объяснить ему, что он должен уйти. Алкогольное опьянение дало о себе знать и в этой ситуации. Поначалу мужчина выдавал какие-то невнятные речи и спрашивал ребят о том, пьют ли они. А затем встал и двинулся в сторону выхода, где по непонятной причине с кулаками напал на стоявшего рядом парнишку.

Свои действия мужчина объяснил на следующий день. Он рассказал, что действительно был пьян и перепутал этажи. Однако утверждает, что никого не бил, а лишь замахнулся. Все происходящее он назвал провокацией.

Увиденное возмутило родителей мальчиков. Мама 15-летнего парня, к которому в кровать лег тренер, намерена обратиться в правоохранительные органы. В уголовном кодексе на такой случай есть статья 135 «Развратные действия».

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