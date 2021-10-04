Аварийное здание в Хабаровске сносят после вмешательства прокуратуры
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Хабаровская городская прокуратура взяла на контроль ситуацию с определением и сносом заброшенных, руинированных и недостроенных объектов. Уже принято решение в отношении здания, расположенного по адресу улица Волочаевская, 68. Дом должен быть снесен.
Кроме того, по результатам проверки уже снесено семь опасных зданий, еще три дома планируют сравнять с землей до конца 2021 года. К десяти домам ограничен доступ, а на 51 установлен предупредительный аншлаг и натянута стальная лента вокруг зданий.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре города.
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