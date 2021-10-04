Стало известно, когда в квартирах Хабаровска включат отопление. Фото: пресс-служба ДГК.

В Хабаровске и Хабаровском районе стартует отопительный сезон. Первым делом отопление включили в детских садах, школах и больницах. Там тепло появилось уже сегодня, 4 октября. А вот в многоквартирные дома тепло начнет поступать только с 7 октября и постепенно.

По информации ДГК, запуск отопления будет проходить в течение пяти дней. Это необходимо для плавного запуска оборудования и снижения нагрузки на теплотрассы. Всего в 2021 году компании предстоит обеспечить теплом 3,5 тысячи жилых домов и 460 соцобъектов Хабаровска.

- Во время запуска отопления многое зависит от управляющих компаний и ТСЖ. Они должны подготовить все системы к началу отопительного сезона. От этой подготовки зависит как подача тепла в квартиры, так и горячей воды, - объяснили в пресс-службе АО «ДГК».

В первые две недели после старта отопительного сезона возможно небольшое помутнение воды и ее окрашивание в рыжий цвет.

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