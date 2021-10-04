В колонию строгого режима на 19 лет отправится хабаровчанин за убийство и разбой Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 19 лет в колонию строгого режима уедет 40-летний хабаровчанин. Суд признал мужчину виновным по статьям «Убийство из корыстных побуждений» и «Разбой». Следствие и суд шли чуть больше года.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, вечером 6 сентября 2020 года, проходя мимо магазина «Стимул» хабаровчанин познакомился с тремя парнями. Один из них предложил незнакомцу выпить пива и оплатил все покупки мужчины. Будущий убийца от такой щедрости решил не отказываться, и они принялись выпивать на детской площадке возле домов №16 и 18 по улице Лермонтова.

40-летний мужчина захотел завладеть всеми богатствами своего нового друга и напал на него прям на детской площадке. Он обхватил товарища сзади за шею и, перекрыв доступ воздуха, несколько раз ударил «друга» сначала руками, а потом и ножом. От травм и двух ударов ножом в грудь мужчина скончался.

После убийца спокойно обшарил карманы убитого и забрал смартфон, мужскую сумку и банковские карты. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей.

- Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Назначено дополнительное наказание в виде 2 лет ограничения свободы, - добавили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Гособвинение поддержало уголовно-судебное управление региональной прокуратуры.

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