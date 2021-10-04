Погода в Хабаровске 5 октября 2021: днем до +12 Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

5 октября в Хабаровске обойдется без существенных осадков. Днем ожидается до +12 градусов. Ночью от +1 до +3. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края кратковременные дожди. В светлое время суток ожидается от +9 до +14 градусов. Ночью - от -2 до +3. Скорость западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. В течение дня столбики термометров покажут от +7 до +14 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -9 до +5 градусов. Ветер северо-западный 3-10 метров в секунду.

На севере региона также возможны небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра будет достигать 13 метров в секунду. Днем ожидается от +1 до +12 градусов. Ночью - от -6 до 0.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.