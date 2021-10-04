В Хабаровске стремительно сокращаются места для ковид-больных в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 282 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 228, в Хабаровском и Нанайском районах - 18, в районе имени Лазо - 13.

- Выздоровели 258 жителей края. 35 находятся в тяжелом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ. Шестеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1598 коек для ковид-больных. Свободны 169.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 348 385 человека. Из них 324 822 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 85 139 случаев коронавируса:

79 056 человек выздоровели;

5270 находятся на лечении (1398 в стационаре, амбулаторно 3881);

Скончались 813 человек.

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