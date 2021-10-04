В Хабаровске стремительно сокращаются места для ковид-больных в Хабаровском крае
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 282 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 228, в Хабаровском и Нанайском районах - 18, в районе имени Лазо - 13.
- Выздоровели 258 жителей края. 35 находятся в тяжелом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ. Шестеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1598 коек для ковид-больных. Свободны 169.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 348 385 человека. Из них 324 822 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 85 139 случаев коронавируса:
79 056 человек выздоровели;
5270 находятся на лечении (1398 в стационаре, амбулаторно 3881);
Скончались 813 человек.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;