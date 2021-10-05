В Хабаровске 4 октября на дорогах пострадали два пешехода. Они попали под колеса авто, сообщили в ГИБДД города. Первое ДТП случилось в 8 часов 50 минут на улице Пугачева неподалеку от дома №33. Женщина переходила дорогу по «зебре» на светофоре. Но на зеленый свет водитель машины ее не пропустил. У пострадавшей ушиб мягких тканей туловища и конечностей. Она была доставлена в больницу. Второе ДТП случилось на Краснореченской рядом с домом 105А. - Водитель при начале движения задним ходом не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил наезд на пешехода-мужчину. У него диагностирован ушиб поясничной области, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства. Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: WhatsApp: +7 962-223-38-83 Почта: red.habkp@phkp.ru Наши соцсети: - Instagram; - ВКонтакте; - Одноклассники; - Facebook. - Telegram.