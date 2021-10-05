В Хабаровском крае заблокировали сайты «ночных бабочек»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровском крае заблокировали несколько сайтов с рекламой «ночных бабочек». Прокуратура выявила странички, на которых содержались объявления жриц любви, сообщили в ведомстве.
- Такая информация нарушает права несовершеннолетних на информационную безопасность - состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением вреда их психическому, духовному или нравственному здоровью, - сказали в пресс-службе прокуратуры региона.
В суд были направлены шесть исков с требованием блокировки сайтов. Все они были удовлетворены и обращены к немедленному к исполнению.
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