В Хабаровском крае заблокировали сайты «ночных бабочек» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае заблокировали несколько сайтов с рекламой «ночных бабочек». Прокуратура выявила странички, на которых содержались объявления жриц любви, сообщили в ведомстве.

- Такая информация нарушает права несовершеннолетних на информационную безопасность - состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением вреда их психическому, духовному или нравственному здоровью, - сказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В суд были направлены шесть исков с требованием блокировки сайтов. Все они были удовлетворены и обращены к немедленному к исполнению.

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