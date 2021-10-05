В поселке Хабаровского края открылся новый тренажерный зал Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Дормидонтовка Хабаровского края открылся новый тренажерный зал. На его ремонт и оснащение ушел 1 миллион рублей. Деньги были выделены из краевого бюджета в форме гранта, сообщили в правительстве региона.

Кроме того, поселок смог выиграть спортинвентарь на 100 тысяч рублей в конкурсе «Спорт на селе».

- Благодаря инициативной молодежи в нашем поселке воплощаются в жизнь такие прекрасные социальные проекты. Надеемся в ближайшее время в лице жителей Дормидонтовки увидеть чемпионов по тяжелой атлетике, - поздравила жителей с открытием зала глава поселения Елена Шабанова.

Сейчас в регионе продолжается прием заявок на конкурс для реализации молодежных проектов.

КОНКРЕТНО

Приемочная кампания продлится по 17 октября. Документы можно подать по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21Б, кабинет 301, или через систему электронного документооборота правительства края.

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