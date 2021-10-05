Вместо площади Блюхера в Хабаровске облагородят сквер на улице Тихоокеанской
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае первым делом в 2022 году вместо площади имени Блюхера облагородят сквер на улице Тихоокеанской. Он расположен возле детско-юношеской спортивной школы «Самбо 90», сообщили в правительстве региона.
Архитекторы и сметчики уже готовят дизайн-проект и считают затраты на создание новой зоны отдыха.
- Особое внимание надо уделить обязательствам подрядчиков по гарантийному сроку и содержанию, ведь ничто так не бьет по репутации, как бесхозяйственное отношение к общественным объектам, - подчеркнул губернатор Михаил Дегтярев.
По сообщению властей, в 2021 году по нацпроекту благоустройства в регионе приведут в порядок общественные территории в 52-х муниципалитетах.
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