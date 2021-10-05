В центре Хабаровска прошли соревнования маунтинбайкеров

В центре Хабаровске прошли соревнования маунтинбайкеров Фото: Администрация Хабаровска

В центре Хабаровска прошли соревнования по маунтинбайку. В парке «Динамо» спортсмены преодолели трассу длиной в 1,2 километра, сообщили в администрации города.

- Трасса в парке «Динамо» хорошо подходит для состязаний. Для ребят помладше мы определили участок полегче, а вот тем, кто постарше, пришлось преодолевать резкие спуски и крутые подъемы, - прокомментировал Павел Съедин, тренер по велоспорту спортивной школы «Максимум».

Всего в соревнованиях приняли участие 50 спортсменов. Среди девушек лучшей оказалась Анастасия Лазарева. У юношей отличился Леонид Судзуэ. Впереди у ребят выступление на краевом первенстве, которое пройдет с 8 по 10 октября в Комсомольске-на-Амуре.

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