В центре Хабаровска прошли соревнования маунтинбайкеров

В центре Хабаровске прошли соревнования маунтинбайкеров
Фото: Администрация Хабаровска
В центре Хабаровска прошли соревнования по маунтинбайку. В парке «Динамо» спортсмены преодолели трассу длиной в 1,2 километра, сообщили в администрации города.
- Трасса в парке «Динамо» хорошо подходит для состязаний. Для ребят помладше мы определили участок полегче, а вот тем, кто постарше, пришлось преодолевать резкие спуски и крутые подъемы, - прокомментировал Павел Съедин, тренер по велоспорту спортивной школы «Максимум».
Всего в соревнованиях приняли участие 50 спортсменов. Среди девушек лучшей оказалась Анастасия Лазарева. У юношей отличился Леонид Судзуэ. Впереди у ребят выступление на краевом первенстве, которое пройдет с 8 по 10 октября в Комсомольске-на-Амуре.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;