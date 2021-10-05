Ковидный госпиталь закрыли в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

Городская клиническая больница имени Д.Н. Матвеева прекратила работу в формате ковидного госпиталя. Соответствующее распоряжение выпустил краевой минздрав.

Чтобы приступить к оказанию плановой медпомощи в больнице провели ряд дезинфицирующих мероприятий.

Сейчас медики приступили к приему больных по профилям челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии. Прием возобновился по плановой и неотложной помощи. Во время дезинфекции прием пациентов по данному направлению проводила Краевая клиническая больница №1 имени С.И. Сергеева, которая расположена на улице Краснодарской, 9. А больных со стоматологическими заболеваниями до окончания дезинфекции принимали в ООО «Стоматологический госпиталь».

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