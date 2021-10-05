В Хабаровском крае проверят системы оповещения населения Фото: Правительство Хабаровского края

Систему оповещения населения на случаи ГО и ЧС протестируют в Хабаровском крае в среду, 6 октября. Репетиция пройдет традиционно: в населенных пунктах сработают электросирены, а по телевидению передадут предупреждающее сообщение. Тестирование происходит дважды в год по всей России. Это необходимо для уверенности в том, что оборудование исправно.

Сирены будут работать с 11:40 до 11:45. Сигнал будет означать сообщение «Внимание всем!» Он обозначает, что жители региона должны включить телевизоры и радиоприемники и прослушать тревожное сообщение.

- В таких сообщениях населению рассказывают пошаговую инструкцию по тому или иному ЧС. В случае с тестовым оповещением никаких действий совершать не нужно, - рассказал Андрей Шурыгин, начальник отдела комитета правительства края по гражданской защите.

В 10:43 по всем каналам покажут предупредительные сообщения. Тестирование закончится в 11:46, об этом сообщат дикторы телевидения и радиостанций.

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