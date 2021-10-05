В будущем «Сквере врачей» в Хабаровске нашли нарушения Фото: Администрация Хабаровска

«Сквер врачей» в районе горбольницы №10 Хабаровска вновь проверили работники городской администрации. На объекте вновь выявили нарушения, на которые чуть ранее обращал внимание глава Хабаровска Сергей Кравчук. Однако некоторые замечания так и остались без внимания.

Например, установленные в сквере качели при раскачивании задевают металлические конструкции. Также не выровнены опоры освещения и нет навесов над лавками. Однако куда более ощутимое нарушение нашли буквально под ногами. В сквере у дороги по Ульчскому переулку оказался открыт колодец.

Решение проблемы взял на контроль глава Краснофлотского района Сергей Ивашкин. Он как председатель рабочей группы пригласил в сквер подрядчика, дабы обсудить вопрос, «не отходя от кассы».

Во время выезда Сергей Ивашкин также предложил решить вопрос по водоотведению с парковки и созданию пешеходного перехода в районе первого корпуса больницы. Также территория глазного отделения нуждается в обновлении разметки пешеходного перехода. Подрядчик пообещал устранить все нарушения.

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