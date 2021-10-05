Мобильный пункт вакцинации от гриппа открылся в торговом центре Хабаровска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый мобильный пункт вакцинации открылся в Хабаровске. В нем можно получить иммунитет как против гриппа, так и от коронавирусной инфекции. Расположился пункт в торговом центре «Эвр» на улице Суворова, 51. Попасть в мобильный пункт можно через центральный вход. На первом этаже необходимо повернуть налево.

Работать пункт будет не каждый день. По понедельникам он будет закрываться на выходной. В остальные дни, со вторника по воскресенье, пациентов будут принимать с 11:00 до 19:00. Кроме того, в дни работы пункт будет закрываться на технический перерыв - с 15:00 до 15:30.

Напомним, что вакцинация от гриппа проходит только сейчас - в осенний сезон. Всем желающим получить иммунитет от гриппа рекомендуют поторопиться. Кроме того, отметим, что между вакцинациями от гриппа и ковида должно пройти не меньше месяца.

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