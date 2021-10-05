Заболеваемость ОРВИ в Хабаровске превысила эпидпорог больше, чем на 35% Фото: Администрация Хабаровска

За прошедшую неделю в Хабаровске заболело 5227 человек. Больше всего болеют люди старше 15 лет. В этой возрастной категории выявлено 2316 случаев, что превышает эпидпорог в 2,2 раза. Пока в городе не выявлено ни одного случая заражения гриппом.

Кроме того, за неделю 451 человек заболел пневмонией. Чуть меньше половины случаев, 173, приходятся на людей старше 65 лет. Еще 168 заболевших - люди от 40 до 64 лет. А вот хабаровчане от 18 до 39 лет сейчас болеют не так интенсивно - за неделю 63 случая. За неделю пришлось госпитализировать 328 человек.

- Ситуация с заболеваемостью ОРВИ сейчас гораздо лучше, чем неделей раньше. Тогда эпидпорог был превышен на 61%. В очередной раз напоминаем, что необходимо чаще мыть руки, носить маски и использовать дезсредства, - рассказала Екатерина Царева, консультант управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Напомним, что в Хабаровске проходит вакцинация от гриппа и коронавируса. Между вакцинациями от гриппа и ковида должно пройти не меньше месяца.

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