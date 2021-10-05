Лыжную трассу сделают на окраине Хабаровска в 2022 году Фото: Администрация Хабаровска

В муниципальную собственность перешла территория в шесть гектаров в Краснофлотском районе. В парке Дома офицеров флота планируют создать специальные трассы для лыжников.

- План по облагораживанию парка уже готов. Трасса будет шириной от четырех до шести метров и длиной в 1700 метров. Это, увы, не подходит для больших стартов, но отлично подойдет для подготовки спортсменов. В планах установить освещение и положить асфальт, чтобы летом можно было проводить состязания по лыжероллерам, - рассказал Сергей Кавецкий, директор детско-юношеской спортивной школы «Лидер».

Пока в парке существует 600-метровая дорожка. Но большинству спортсменов этого мало.

- Рельеф трассы хорош. Он подойдет для тренировок сразу по нескольким видам спорта - скандинавской ходьбе, спортивному ориентированию, велосипедному спорту и скиджорингу, - добавил Сергей Кавецкий.

Средства планируют получить с помощью муниципально-частного партнерства. Зону начнут готовить уже в следующем году.

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