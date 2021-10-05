Хабаровские художники сделали огромное граффити ко Дню учителя

Граффити подготовили ко Дню учителя. Фото с паблика khver.27

В Хабаровске на стене подземного перехода возле «Платинум Арены» уличные художники нарисовали надпись: «Звонок для учителя». Таким способом краевая столица присоединилась к всероссийской акции #УЧИТЕЛЬКРАШ. Свои снимки можно выкладывать в соцсети под этим хештегом. Граффити подготовили ко Дню учителя, 5 октября.

Подобные изображения уже появились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Красноярске. Другим городам достались такие расхожие фразы педагогов: «Двойку ставлю карандашом»; «Скажи всем, вместе посмеемся»; «Выйди и зайди нормально»; «А голову ты дома не забыл?» и «Лес рук!».

У хабаровчан будет как минимум неделя, чтобы сделать интересные фото.