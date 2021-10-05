Погода в Хабаровске 6 октября 2021: до +12 и без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

5 октября в Хабаровске осадков не ожидается. Днем ожидается до +12 градусов. Ночью от 0 до +2. Скорость западного ветра составит 9-14 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края преимущественно без осадков. В светлое время суток ожидается от +9 до +14 градусов. Ночью - от -3 до +2. Скорость западного ветра составит до 12 метров в секунду.

В центральных районах без существенных осадков. В течение дня столбики термометров покажут от +5 до +14 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -7 до +3 градусов. Ветер западный 3-14 метров в секунду.

На севере региона также возможны небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра будет достигать 13 метров в секунду. Днем ожидается от 0 до +12 градусов. Ночью - от -6 до +2.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.