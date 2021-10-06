В Хабаровском крае резко увеличилось число тяжелобольных коронавирусом
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 283 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске -170, в Тугуро-Чумиканском районе - 41, в Комсомольске - 38, в Хабаровском районе - 17.
в Хабаровском и Нанайском районах - 18, в районе имени Лазо - 13.
- Выздоровели 286 жителей края. 42 находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1602 койки для ковид-больных. Свободны 103.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 348 385 человек. Из них 324 822 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 85 422 случаев коронавируса:
79 342 человек выздоровели;
5262 находятся на лечении (1379 в стационаре, амбулаторно 3883);
Скончались 818 человек.
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