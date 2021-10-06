В Хабаровском крае резко увеличилось число тяжелобольных коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 283 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске -170, в Тугуро-Чумиканском районе - 41, в Комсомольске - 38, в Хабаровском районе - 17.

в Хабаровском и Нанайском районах - 18, в районе имени Лазо - 13.

- Выздоровели 286 жителей края. 42 находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. Пятеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1602 койки для ковид-больных. Свободны 103.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 348 385 человек. Из них 324 822 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 85 422 случаев коронавируса:

79 342 человек выздоровели;

5262 находятся на лечении (1379 в стационаре, амбулаторно 3883);

Скончались 818 человек.

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