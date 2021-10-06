В Хабаровском крае открыли три новых культурных пространства Фото: Правительство Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края появились сразу три новых культурных пространства. В поселке Этыркэн к его 40-летию открылись Мемориал Победы, сквер Семьи и арт-объект «Я люблю Этыркэн», сообщили в правительстве региона.

На обустройство этих площадок в рамках реализации проектов ТОС были потрачены 2,1 миллиона рублей.

- Количество ТОС в Верхнебуреинском районе ежегодно увеличивается, на сегодняшний день создано 47. В этом году оформляются еще 11. В краевом конкурсе участвовали 25 проектов, 10 получили финансирование - это более 6,2 миллиона из краевого бюджета. В основном жители устанавливают игровое и спортивное оборудование, благоустраивают зоны отдыха, - рассказали в администрации Верхнебуреинского района.

Всего в регионе создано 1 062 ТОС с населением в 175 тысяч человек. В этом году для реализации инициатив жителей были выделены 100 миллионов рублей. В следующем планируется увеличить эту сумму вдвое.

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