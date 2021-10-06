Михаил Дегтярев напутствовал нового главу Бикинского района

В Бикинском районе Хабаровского края в вступил в должность новый глава Фото: Правительство Хабаровского края

В Бикинском районе Хабаровского края прошла церемония вступления в должность нового главы Александра Демидова. Ему по традиции вручили Конституцию Российской Федерации и Устав Хабаровского края, сообщили в правительстве региона.

- Победа на выборах - это свидетельство поддержки вас жителями района. В то же время это и огромный кредит доверия, оправдать которое можно только ответственным трудом во благо района. Вам предстоит большая работа, направленная на решение имеющихся проблем, улучшение качества жизни людей, - подчеркнул губернатор Михаил Дегтярев, который принял участие в церемонии.

Глава региона во время своего визита в район также посетил школу №23, которую в 2018 году закрыли из-за аварийного состояния. Он отметил, что после выделения денег на ее ремонт занятия там возобновились.

Проверил Михаил Дегтярев и общественные территории Бикина, которые приводят в порядок. Это площадь перед железнодорожным вокзалом, расположенный на ней памятник и привокзальный сквер. Там уложены асфальт и брусчатка, смонтированы бордюры, установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы.

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