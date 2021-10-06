В Комсомольске начали готовиться к 90-летию города
Фото: Правительство Хабаровского края
В Комсомольске начали готовиться к празднованию Дня города. 90-летие со дня основания населенного пункта будут отмечать с 9 по 12 июня следующего года.
- Основные массовые мероприятия планируется провести 9-12 июня. А в преддверии юбилея будет организовано 12 творческих конкурсов и фестивалей. Ряд из них уже стартовал, но большая часть начнется в следующем году. В ближайшее время будет объявлен конкурс на логотип празднования 90-летия, - сообщили в администрации города.
В 2022 году накануне праздника несколько жителей получат звания «Почетный гражданин города». Кто удостоится его, решит городская дума на основании поступивших обращений от граждан.
Все учреждения культуры и допобразования уже начали подготовку к торжеству.
Сейчас администрация разрабатывает план мероприятий по благоустройству и праздничному оформлению города.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;