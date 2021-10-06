Скончался экс-глава Законодательной думы Хабаровского края Александр Громов. Фото: Законодательная дума Хабаровского края
На 72 году жизни скончался экс-глава Законодательной думы Хабаровского края Александр Громов. Вопросами региональной политики он занимался на протяжение 20 лет.
Громов был главой фракции КПРФ в регионе. Он нередко посещал различные учреждения и общался там с их работниками, старался помочь в решении конкретных проблем.
За свою профессиональную карьеру он не единожды был награжден различными государственными наградами.
О причинах гибели политика не сообщается.
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