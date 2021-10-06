В Хабаровске изменятся графики движения трамваев Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске с 9 октября изменится график движения трамваев. Это связано с ремонтом переезда на улице Ленина. Изменения коснутся маршрутов № 1 и № 5.

Так, с 21.00 9 октября по 06:00 следующего дня изменится путь следования трамвайного маршрута № 1. Вагоны будут следовать по маршруту «Химфармзавод–Индустриально-экономический колледж».

На маршруте №5 последний рейс 9 октября проследует от остановки «Железнодорожный вокзал» до пункта «Школа № 38» в 19.55. А до «Поселка Кирова» в 19.44. 10 октября время начала работы от остановочного пункта «Поселок Кирова» — 7.04.

В городской администрации попросили жителей отнестись к этому с пониманием.

КОНКРЕТНО

Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 45-00-56.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.