В Хабаровске изменятся графики движения трамваев
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске с 9 октября изменится график движения трамваев. Это связано с ремонтом переезда на улице Ленина. Изменения коснутся маршрутов № 1 и № 5.
Так, с 21.00 9 октября по 06:00 следующего дня изменится путь следования трамвайного маршрута № 1. Вагоны будут следовать по маршруту «Химфармзавод–Индустриально-экономический колледж».
На маршруте №5 последний рейс 9 октября проследует от остановки «Железнодорожный вокзал» до пункта «Школа № 38» в 19.55. А до «Поселка Кирова» в 19.44. 10 октября время начала работы от остановочного пункта «Поселок Кирова» — 7.04.
В городской администрации попросили жителей отнестись к этому с пониманием.
КОНКРЕТНО
Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 45-00-56.
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