Впервые за несколько лет в Хабаровском крае будет принят бездефицитный бюджет
Фото: Законодательная дума Хабаровского края
В Хабаровском крае впервые за несколько лет будет принят бездефицитный годовой бюджет. Решение было вынесено по итогам публичных слушаний э
«Мы ежегодно прогнозировали дефицит в размере 10% и предусматривали для его покрытия как раз кредиты кредитных организаций. Впервые в этом году дефицит составляет 0,5 млрд рублей, он будет обеспечен за счет переходящего остатка, который у нас ежегодно образуется на начало года. То есть у нас бездефицитный бюджет»,— сообщил глава министерства финансов региона Валентин Костюшин.
Он также отметил, что региональные власти намерены увеличить доходы и эффективнее выстроить работу по управлению расходами. Речь в данном случае идет о трех миллиардах рублей. Чиновники также собираются активно привлекать федеральные средства.
Ожидается, что доходы в 2022 году составят 113,9 миллиарда рублей, расходы - 114,4 миллиарда.
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