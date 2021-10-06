Впервые за несколько лет в Хабаровском крае будет принят бездефицитный бюджет Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В Хабаровском крае впервые за несколько лет будет принят бездефицитный годовой бюджет. Решение было вынесено по итогам публичных слушаний э

«Мы ежегодно прогнозировали дефицит в размере 10% и предусматривали для его покрытия как раз кредиты кредитных организаций. Впервые в этом году дефицит составляет 0,5 млрд рублей, он будет обеспечен за счет переходящего остатка, который у нас ежегодно образуется на начало года. То есть у нас бездефицитный бюджет»,— сообщил глава министерства финансов региона Валентин Костюшин.

Он также отметил, что региональные власти намерены увеличить доходы и эффективнее выстроить работу по управлению расходами. Речь в данном случае идет о трех миллиардах рублей. Чиновники также собираются активно привлекать федеральные средства.

Ожидается, что доходы в 2022 году составят 113,9 миллиарда рублей, расходы - 114,4 миллиарда.

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