Несовершеннолетняя девушка устроила ДТП в Комсомольске. Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре 16-летняя школьница стала виновницей ДТП. Она вытолкнула с проезжей части «Ниссан Икстрейл», сообщили в ГИБДД города.
Авария произошла около часу дня на Комсомольском шоссе.
- Девушка не выбрала безопасный боковой интервал до двигающегося в попутном направлении по второй полосе автомобиля «Ниссан Икстрейл», совершила с ним столкновение, после чего автомобили по инерции выехали за пределы проезжей части. В результате происшествия виновница ДТП получила травму, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.
В ГИБДД уточнили, что за проступок девушки будет отвечать ее отец. По факту ДТП проводится проверка.
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