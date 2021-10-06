Несовершеннолетняя девушка устроила ДТП в Комсомольске. Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 16-летняя школьница стала виновницей ДТП. Она вытолкнула с проезжей части «Ниссан Икстрейл», сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла около часу дня на Комсомольском шоссе.

- Девушка не выбрала безопасный боковой интервал до двигающегося в попутном направлении по второй полосе автомобиля «Ниссан Икстрейл», совершила с ним столкновение, после чего автомобили по инерции выехали за пределы проезжей части. В результате происшествия виновница ДТП получила травму, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

В ГИБДД уточнили, что за проступок девушки будет отвечать ее отец. По факту ДТП проводится проверка.

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