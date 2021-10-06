Подземные тайники с черной икрой на 55 миллионов нашли в Хабаровском крае

Стоимость икры 55 миллионов рублей. Фото Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО

Пограничники в Хабаровском крае выявили тайники с крупной партией черной икры. Находка обнаружилась на севере края, в Николаевском районе, в поселке Маго. Два тайника располагались на территории промбазы в нежилом помещении, которое принадлежало двум россиянам.

- В тайниках находилось свыше 340 пластиковых контейнеров с икрой осетровых видов рыб, а также приспособления для изготовления деликатеса, не отвечающего требованиям безопасности. Общий вес изъятой рыбной продукции - свыше 170 килограммов, а ущерб, нанесенный казне в результате незаконной добычи водных биоресурсов, составил около 55 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи, обороту особо ценных животных, занесенных в Красную книгу.