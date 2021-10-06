Хабаровчане не смогут улететь прямым рейсом в Турцию со следующей недели

- Последние рейсы Хабаровск-Турция намечены на 12 и 14 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прямые рейсы из холодного Хабаровска в теплую Турцию закончатся уже 14 октября. Причина кроется в падении спроса на данное направление, так как туристический сезон завершается.

Из-за того, что сезон заканчивается, следующие рейсы уже не наберутся, чтобы они были рентабельны. Средиземное море на Анталийском побережье охлаждается быстрее, чем в том Красное море в том же Египте.

- Последние рейсы Хабаровск-Турция намечены на 12 и 14 октября, в дальнейшем попасть туда можно будет только с пересадками. Но зато для хабаровчан откроются новые направления в жаркие страны. 26 октября из краевой столицы отправится первый рейс в Египет, Шарм-эль Шейх. А с 28 октября начнутся прямые перелеты в Объединенные Арабские Эмираты, в Дубай. Для того чтобы находится в этих странах без ограничений, туристам необходимо иметь с собой руках один из трех документов: сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или тест на антитела, - рассказала «КП-Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

А вот с Таиландом дела обстоят не так радужно. Те меры, которые принимаются местным правительством, не устраивают как пассажиров, так и туроператоров. От туристов там требуются дополнительные затраты на ПЦР-тесты. Эпидемиологические ограничения в Таиланде до сих пор не сняты. Только когда отменятся все ограничения, будет подниматься вопрос о формировании чартерной программы.

Прямые рейсы в Турцию возобновятся в конце мае 2022 года и продлятся до середины октября.