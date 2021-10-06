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Происшествия6 октября 2021 10:09

Пятьсот бутылок контрафактного алкоголя конфисковали в Хабаровском крае

Двое жителей Амурского района торговали поддельным алкоголем
Илья ФЕДУЛОВ
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Алкоголь продавался без лицензии и маркировки. Фото пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Комсомольского ЛО МВД России на транспорте

Алкоголь продавался без лицензии и маркировки. Фото пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Комсомольского ЛО МВД России на транспорте

В Амурском районе Хабаровского края правоохранители изъяли из незаконного оборота 550 бутылок с поддельным алкоголем. Алкоголь продавался без лицензии и маркировки.

Находка обнаружилась в одном из торговых объектов транспортной инфраструктуры. Изъятый алкоголь направлен на экспертизу. Продажей занимались 38-летняя и 55-летней жители Амурского района. Теперь им грозит штраф до 50 тысяч рублей.

- Возбуждены дела об административном нарушении по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», - отметили в правоохранители.

Расследование продолжается. Полиция проверят, были ли факты продажи поддельного алкоголя несовершеннолетним и после 22:00.