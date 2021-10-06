Мошенник из Краснодарского края украл больше миллиона у комсомольской стройфирмы

Мошенник заключал договора с ТСЖ и стройфирмой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре 32-летний мошенник из Краснодарского края крупно «развел» местную строительную фирму и ТСЖ. В марте 2020 года обвиняемый находился в Городе юности и на основании доверенности от лица жены-предпринимателя заключил договор с председателем одного из ТСЖ.

По его условиям, злоумышленник должен был установить входные двери в подъездах дома по улице Аллея Труда. Стоимость работ составила 360 тысяч рублей. Полученные деньги мужчина присвоил себе, свои обязательства не выполнил.

В октябре 2021 года он же заключил договор с гендиректором одной из строительных компаний Комсомольска. По его условиям должен был пройти монтаж металлоконструкций на одном из заводов города. За эту работу предусматривался аванс в размере 1,3 миллиона рублей. Работы выполнены не были, деньги украдены.

- Утверждено обвинительное заключение по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах». Максимальное наказание - лишение свободы до 10 лет. Общая сумма ущерба превысила 1,6 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения по существу.