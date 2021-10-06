Хабаровский край полностью перейдет на цифровое ТВ с 1 ноября

Почти все каналы стали цифровыми в 2019 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровский край полностью переходит на цифровое телевещание. С 1 ноября телеканал «Губерния» перестанет работать в аналоговом формате. «Цифра» показывает себя намного лучше как по звуку, так и по картинке.

- В нашем регионе переход на цифровое ТВ завершился в 2019 году. Только «Губерния» вещала в «аналоге» до последнего времени, - отметили в министерстве цифрового развития и связи края.

Для того чтобы просмотр основных федеральных и региональных ТВ-каналов оставался бесплатным, правительство заключило соглашения с «НТВ-ПЛЮС» и «Орион Экспресс».

Помимо этого, продолжится трансляция программ «Губернии» на федеральном телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР).

Почти 100% жителей Хабаровского края обеспечены подключением к 20 бесплатным телеканалам. Всего их запущено 97 для 284 населенных пунктов.