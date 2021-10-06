Оскорбление чувств верующих увидели в рекламе спортивного питания в Хабаровске
Фото: Социальные сети
Хабаровчанка осталась недовольна рекламой магазина спортивного питания. Слова «Храм анаболизма» на светодиодном табло возмутили женщину. В довесок, на баннере на фасаде магазина оказались изображены «обнаженные мужчины», что окончательно добило даму. Хабаровчанка посчитала, что такая реклама - это прямое оскорбление чувств верующих.
- «Полуобнаженные мужчины» - это античные статуи, мировое достояние культуры. А слово «храм» используется как устойчивое выражение, не относящееся к религии, - высказали свою позицию по поводу скандала руководители магазина.
В соцсетях тут же принялись обсуждать свежую новость.
- Все оскорбляются чем-то, - пишут пользователи соцсетей.
- Тело - это храм нашей души.
- У всей беды одно начало - сидела женщина, скучала.
- Нет тут никаких оскорблений.
Пока информации о проверках ведомств нет.
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