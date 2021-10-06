Оскорбление чувств верующих увидели в рекламе спортивного питания в Хабаровске Фото: Социальные сети

Хабаровчанка осталась недовольна рекламой магазина спортивного питания. Слова «Храм анаболизма» на светодиодном табло возмутили женщину. В довесок, на баннере на фасаде магазина оказались изображены «обнаженные мужчины», что окончательно добило даму. Хабаровчанка посчитала, что такая реклама - это прямое оскорбление чувств верующих.

- «Полуобнаженные мужчины» - это античные статуи, мировое достояние культуры. А слово «храм» используется как устойчивое выражение, не относящееся к религии, - высказали свою позицию по поводу скандала руководители магазина.

В соцсетях тут же принялись обсуждать свежую новость.

- Все оскорбляются чем-то, - пишут пользователи соцсетей.

- Тело - это храм нашей души.

- У всей беды одно начало - сидела женщина, скучала.

- Нет тут никаких оскорблений.

Пока информации о проверках ведомств нет.

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