Погода в Хабаровске 7 октября 2021: без осадков Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

7 октября в Хабаровске осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +12 градусов. Ночью от 0 до +2. Скорость западного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края преимущественно без существенных осадков. В светлое время суток ожидается от +10 до +15 градусов. Ночью - от -2 до +23. Скорость юго-западного ветра составит до 11 метров в секунду.

В центральных районах сильных осадков не ожидается. В течение дня столбики термометров покажут от +7 до +14 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -8 до +1 градуса. Ветер юго-западный 4-12 метров в секунду.

На севере региона также возможны небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра будет достигать 11 метров в секунду. Днем ожидается от 0 до +12 градусов. Ночью - от -5 до +1.

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