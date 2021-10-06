Погода в Хабаровске 7 октября 2021: без осадков
Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
7 октября в Хабаровске осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до +12 градусов. Ночью от 0 до +2. Скорость западного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС региона.
На юге края преимущественно без существенных осадков. В светлое время суток ожидается от +10 до +15 градусов. Ночью - от -2 до +23. Скорость юго-западного ветра составит до 11 метров в секунду.
В центральных районах сильных осадков не ожидается. В течение дня столбики термометров покажут от +7 до +14 градусов. Ночью ожидаются заморозки: от -8 до +1 градуса. Ветер юго-западный 4-12 метров в секунду.
На севере региона также возможны небольшие осадки. Скорость северо-западного ветра будет достигать 11 метров в секунду. Днем ожидается от 0 до +12 градусов. Ночью - от -5 до +1.
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