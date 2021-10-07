822 человека скончались от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае за сутки коронавирус был обнаружен у 289 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Больше всего заболевших выявлено в Комсомольске - 107, в районе Лазо - 52, в Вяземскм - 34, в Бикинском - 23, в Хабаровске - 18, в Амурском и Совгаванском районах - 13, в Верхнебуреинском - 12. В остальных районах наблюдаются единичные случаи заражений.

- Выздоровели 287 жителей края, 45 находятся в тяжелом состоянии, 198 подключены к аппаратам ИВЛ. четверо скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 1602 койки для ковид-больных. Свободны 257.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 350 061 человек. Из них 326 693 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 85 711 случаев коронавируса:

79 629 человек выздоровели;

5260 находятся на лечении (1345 в стационаре, амбулаторно 3915);

Скончались 822 человек.

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