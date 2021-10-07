Автопоезд «Здоровье» отправился в Комсомольский район Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольский район Хабаровского края отправился автопоезд «Здоровье». 7 октября его посетителями станут жители поселка Снежный. Они смогут попасть на прием к опытным врачам и проверить свое здоровье, сообщили в правительстве региона.

В состав мобильной бригады вошли 14 врачей. В частности, врач-дерматолог, психиатр-нарколог, аллерголог, онколог, оториноларинголог-сурдолог и дерматолог. акже на борту автопоезда можно будет пройти УЗИ и лабораторные исследования, сделать сезонную прививку от гриппа или COVID-19.

– Состав команды врачей в каждый район подбирается индивидуально, исходя из потребностей конкретных населенных пунктов. Жители отдаленных поселков Комсомольского района обычно приезжают самостоятельно к врачам межрайонной больницы на плановые обследования, – рассказал и.о. заместителя министра – начальник управления организации медицинской и фармацевтической помощи населению Алексей Веселов.

Всего за месяц врачи побывают в 11 населенных пунктах. Также они посетят дом-интернат для престарелых и инвалидов.

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